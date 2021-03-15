في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟

أنجبت سيدة مصرية طفلة على رأسها خصل شعر بيضاء، في مركز طبي خاص بمدينة الأقصر في مصر.







وكشف حامد سيد أنّها "ولادة قيصرية لسيدة في العقد الرابع من العمر، سبق لها الولادة مرتين".



وفي التفاصيل، أكّد الطبيب ولادة الرضيعة بمتلازمة "واردينبيرغ"، وهي حالة نادرة الحصول. ولفت حامد سيد، مدير المركز الطبي، وهو الطبيب الّذي أشرف على ولادة هذه الحالة النادرة، أن هذه الواقعة الأولى من نوعها في المحافظة.وكشف حامد سيد أنّها "ولادة قيصرية لسيدة في العقد الرابع من العمر، سبق لها الولادة مرتين".وفي التفاصيل، أكّد الطبيب ولادة الرضيعة بمتلازمة "واردينبيرغ"، وهي حالة نادرة الحصول.

ومن خصائص هذه المتلازمة "اضطراب وراثي يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة عن القمة العصبية، واضطرابات في العضل والسمع والجلد والعينين بشكل أساسي، كما قد يصيب القولون أو الأطراف العلوية من الجسد، بخاصة اليدين".



ووفقاً للطبيب، تعود ولادة الطفلة بهذا الشكل إلى عوامل وراثية، أهمّها وجود صلة قرابة بين والدي الطفلة.



وبعد إجراء التأكد من صحة الرضيعة، لم تتبين أي أعراض مرضية أخرى، إذ خرجت الطفلة برفقة أسرتها بعد بضع ساعاتٍ من عملية الولادة.