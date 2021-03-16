وفاة الممثل عادل هاشم احد اعمدة مسلسل "رافت الهجان"

وعادل هاشم من مواليد 19 شباط 1939، حيث نشأ في حي السيدة زينب والتحق بالمدرسة السعيدية.وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، ثم حصل على الدكتوراه، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.ومن أهم أدواره هو مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد الفنان الراحل في حوار تليفزيوني أن الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث، اذ اجاد دور ضابط المخابرات المصري المسؤول عن التدريب اللاسلكي.كما قدم عادل هاشم عددا من الأعمال منها "الراجل اللي باع"، "عفريت النهار"، "ناصر 56"، "ساعتان من الرعب"، "90 دقيقة"، "حرب إيطاليا"، "بلية ودماغه العالية"، "إلا ابنتي"، "الطاووس".