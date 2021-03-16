تغريدة لميريام فارس تثير الجدل بشأن صحتها... ما القصة؟

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس موجة من التساؤلات حول صحتها، في أوساط متابعي حسابها الخاص على "تويتر"، بعد تغريدة لها.

وفي التفاصيل أنها حرصت على الرد على عدد من أسئلة متابعيها ولفتت الأنظار بإجابتها على السؤال: "شو بعد بدك من الحياة؟" حيث كتبت: "الصحة".



وأطلق هذا موجة من الجدل حيث تساءل بعض المتابعين عما إذا كانت تعاني من مشكلة صحية ما خصوصاً أن هذا حدث في وقت سابق، معربين عن قلقهم في هذا الصدد.

بينما رأى البعض الاخر أنها أجابت بهذه الطريقة انسجاماً مع الظروف التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويذكر أن الفنانة عانت في العام 2018 من التهاب حاد في الحبال الصوتية وهو ما دفعها إلى الغياب عن الحفلات.