ايميه صياح بطلة الجزء الخامس من مسلسل الهيبة؟

كشفت أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي أن الممثلة اللبناني ايميه صياح ستنضم إلى أسرة مسلسل الهيبة في جزئه الخامس الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وجاء في الأخبار أن ايميه صياح بطلة الهيبة في جزئه الخامس.. وتطل النجمة في الحلقات الاخيرة من المسلسل الرمضاني الشهير "الهيبة" الى جانب النجم تيم حسن.

ومن جهتها لم تؤكد النجمة صياح المتواجدة مع أسرتها في دبي الخبر أو تنفيه، ولا شركة إنتاج المسلسل "الصباح".

وسبق أن أعلن مدير شركة الصباح السيد صادق السباق أن الجزء الخامس من مسلسل الهيبة سيُعرض على القنوات العربية في رمضان 2021 وأن فريق العمل في صدد التحضير لفيلم سينمائي لاستكمال هذه السلسلة التي لقت رواجاً كبيرا على مدى أربعة أجزاء، ليختتم به سلسلة الاجزاء الدرامية عبر الشاشة، وسيبصر النور نهاية عام 2022 وفق أعلى المعايير والتقنيات المتطوّرة والحديثة .

الهيبة من بطولة تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، ديما قندلفت، عبده شاهين، روزينا اللاذقاني، أويس مخللاتي وسواهم من الممثلين المخضرمين ومن إخراج المبدع سامر البرقاوي.