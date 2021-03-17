مهرجان "كان" السينمائي يستعد لدورته في شهر يوليو المقبل

وسيكون مخرج فيلمي "مالكوم إكس" و"دو ذي رايت ثينغ" أول مخرج أسود يتولى هذا الدور المرموق.وعرض للمخرج لي سبعة أفلام افتتاحية للمهرجان. وقال في رسالة بالفيديو "سيكون لمهرجان كان مكان عميق في قلبي دائما".ومن المقرر أن يقام المهرجان هذا العام في يوليو/ تموز بدلا من موعده المعتاد في مايو/ أيار.وأضاف المخرج "احجزوا رحلتي الآن. أنا وزوجتي تونيا قادمان".ولكن مع استمرار الإصابات بفيروس كورونا على مستويات عالية في فرنسا، هناك احتمال لإلغاء الحدث مرة أخرى.وقال رئيس المهرجان بيار ليسكور في بيان "طوال أشهر من انعدام اليقين التي مررنا بها للتو، لم يتوقف سبايك لي عن تشجيعنا.وأضاف "لم يكن بإمكاننا أن نأمل في شخصية أكثر قوة لرسم أوقاتنا المضطربة.وأثر لي للمرة الأولى على صناعة السينما في كان عام 1986 مع فيلم "شيز غاتا هاف إت" الذي فاز بجائزة الشباب. وعاد إلى المهرجان بعد ثلاث سنوات مع "دو ذي رايت ثينغ"، فيلمه التاريخي عن يوم واحد من العلاقات العرقية المشحونة في بروكلين.ومن بين أفلام لي الأخرى التي عُرضت في مهرجان كان "سامر أوف سام" و"بلاك كلانزمان"، في حين أنه معروف أيضا بفيلمه "مالكوم إكس" وأحدث إصدار له "ذا فايف بليدز" الذي يدور حول مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي العائدين إلى فيتنام.ومن المقرر أن تعلن الترشيحات الرسمية لمهرجان هذا العام في أوائل يونيو/ حزيران، إلى جانب أسماء بقية أعضاء لجنة التحكيم.ويُعد المخرج وونغ كار واي، مخرج فيلم "هونغ كونغ"، الآسيوي الوحيد الذي تولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان، في حين كانت الممثلة الفرنسية الجزائرية الأصل إيزابيل أدجاني أول من مخرجة من أصول إفريقية تترأسها في عام 1997.