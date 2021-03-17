نيللي كريم تعلن انفصالها عن خطيبها رسميا

وأعلنت نيللي كريم في تصريح لبرنامج "ET بالعربي" فسخ خطوبتها عن رجل الأعمال، دون إبداء أسباب.وقالت "كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله".وأضافت: "مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدًا بس مبزعلش من حد، وكل واحد بحاول اديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني جدا".وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، خطوبتها لرجل الأعمال المصري الذي يكبرها بـ 6 سنوات.وجاء تأكيد نيللي بعد أن حيّرت جمهورها بصورة غامضة لها أمام البحر على موقع "إنستغرام" وهي تمسك يد رجل من دون الكشف عن هويته.وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بزواجها الثالث في نهاية فصل الصيف، قبل أن تعلن اليوم عن فسخ خطوبتها.وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.