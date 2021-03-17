بالفيديو: عمرو دياب يعلن إصابته بكورونا

#عرب_وود | عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا لأول مرة! pic.twitter.com/PIPQOSbvdE — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) March 17, 2021

ويظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو قائلا: "سبق وأعددت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، وهي أغنية أهي أهي".وتابع: "وقتها كنت متواجدا في مصر، وهي في اليونان، وكان من المفترض أن يتم تصوير الأغنية، ولكن في تلك الفترة كنت مصابا بكورونا".وكانت تقارير عديدة قد تكهنت باحتمالية إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا، من دينا الشربيني التي أصيب أحد زملائها المشاركين في مسلسلها "لعبة النسيان"، والذي شاركت فيه النجمة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية جراء تلك العدوى.ولكن دينا الشربيني لم تعلن عن إصابة عمرو دياب من قبل، واكتفت بالقول إنه طبق عزلا على نفسه، خوفا على أسرته و أصدقائه من أي إصابة قد تلحق بهم.وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا إعلان عطره الجديد، وشاركته الإعلان المذيعة إنجي كيوان، ومن إخراج طارق العريان.