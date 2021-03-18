حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار بحريني

وأكدت السابر، خلال مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينةً أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.وأشارت والدة حلا الترك إلى أنها ستقدم أحكاماً بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها لكونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.وذكرت أنها كانت تنتظر حكماً مختلفاً عمَّا صدر إلا أنها صُدمت، موضحةً أن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة.وكانت قضية منى السابر وابنتها حلا الترك قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها حلا تطالبها بدفع مبلغ مالي وحصلت على حكم بحبس والدتها عاماً.