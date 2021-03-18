كرم بوسين يغضب في حفل تكريم وهاندا آرتشيل تدافع عنه

ما زال الثنائي كرم بوسين وهاندا آرتشيل يثيران الجدل في كل مرة يظهر فيها كل منهما سواء بلقاء صحافي او مشهد درامي ضمن أحداث حلقات مسلسلهما التركي الشهير "أنت اطرق بابي" الذي يُعدّ من الأعمال التركية الأكثر مشاهدة في الموسم الدرامي الحالي، ولكن أخيراً أثار كرم بوسين الجدل أثناء حفل تكريمه الأخير قبل أيام قليلة.
غضب كرم بوسين
بعد تصريح كرم بوسين على خشبة المسرح أثناء حفل توزيع جائزة جامعة يلديز التقنية باعتباره أكثر ممثّل إعجاباً حيث قال "إن السنة الماضية كانت سنة صعبة بسبب كورونا"، فوجئ بوسين عند عودته إلى مقعده بحديث المذيع الذي يقدم الحفل عندما قال "إنه في العام الماضي كان يعمل في ظروف صعبة ولكنه كان يتلقى 120 ألف ليرة تركية عن كل حلقة"، وهو ما أثار غضب كرم بوسين، وبمجرد إنهاء المذيع حديثه قرر كرم أن يغادر الحفل من دون أن يعلق على حديثه.
أما هاندا آرتشيل فقد علّقت على ما حدث لشريكها في العمل حيث قالت "ما قيل كان جملاً لا داعي لها، أنا أعرف قلب كرم وكم هو شخص جيد".
هاشتاغ كرم بوسين
وبمجرد أن انتشر الخبر عبر وسائل السوشيال ميديا أطلق جمهور كرم بوسين بطل "أنت اطرق بابي" هاشتاغ لدعم نجمهم المفضّل يحمل عنوان "نفتخر بك كرم بوسين" عبر تويتر، ليصبح كرم ترند تويتر بعد هذا الخبر بساعات قليلة بناءً على رغبة محبيه.
وكانت حلقة "أنت اطرق بابي" الأكثر حديثاً عبر وسائل السوشيال ميديا بعد عرضها بساعات قليلة.