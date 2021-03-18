كرم بوسين يغضب في حفل تكريم وهاندا آرتشيل تدافع عنه

بعد تصريح كرم بوسين على خشبة المسرح أثناء حفل توزيع جائزة جامعة يلديز التقنية باعتباره أكثر ممثّل إعجاباً حيث قال "إن السنة الماضية كانت سنة صعبة بسبب كورونا"، فوجئ بوسين عند عودته إلى مقعده بحديث المذيع الذي يقدم الحفل عندما قال "إنه في العام الماضي كان يعمل في ظروف صعبة ولكنه كان يتلقى 120 ألف ليرة تركية عن كل حلقة"، وهو ما أثار غضب كرم بوسين، وبمجرد إنهاء المذيع حديثه قرر كرم أن يغادر الحفل من دون أن يعلق على حديثه.أما هاندا آرتشيل فقد علّقت على ما حدث لشريكها في العمل حيث قالت "ما قيل كان جملاً لا داعي لها، أنا أعرف قلب كرم وكم هو شخص جيد".