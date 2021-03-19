نجل مشاري البلام يستكمل مشاهد والده في "بيت الذل"

قرر صالح ابن الممثل الكويتي الراحل، مشاري البلام، استكمال مشاهد والده المتبقية في مسلسل "بيت الذل".

وأعلن صالح مشاري البلام، تصوير المشاهد المتبقية لوالده في مسلسل "بيت الذل"، المقرر عرضه في رمضان المقبل في أول تجربة تمثيلية له والوقوف أمام الكاميرا، بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وجاء قرار البلام بعدما كان فريق العمل يعاني من ورطة، بسبب وفاة الراحل مشاري البلام قبل تصوير المتبقي له من مشاهد المسلسل.

وأوضحت الفنانة صمود الكندري، أن صالح البلام، شارك معهم بتصوير آخر مشاهد المسلسل، بعدما كان فريق العمل يعاني من ورطة بسبب وفاة الراحل مشاري البلام قبل تصوير المتبقي له من مشاهد المسلسل.

وأضافت الكندري عبر حسابها في "إنستغرام": "صالح مشاري البلام شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام. شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير.. ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك وأطال الله بعمرك".