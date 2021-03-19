بالفيديو: إليكم أجمل أغاني عيد الأم العربية والعراقية

"تهز السرير بيمينها والعالم بيسارها"، فكيف لنا أن نعايدها ونشكرها على تضحياتها ونعبر لها عن حبنا وامتناننا لها؟ مع اقتراب عيد الأم، هذا العيد المميز الذي يصادف مع بداية فصل الربيع في 21 آذار من كل عام، نستذكر أجمل الأغاني العربية والعراقية، وندعوكم لمشاركتها مع أمهاتكم هذا العام، ريثما تضفي طابعاً مميزا وتضيف الفرحة الى قلبوهن.

ست الحبايب يا حبيبة... من أفضل وأشهر الأغنيات التي تم تقديمها للأمهات في هذا العيد. تتميز بكلماتها المؤثرة والمعبرة، وتقول كلماتها: "ست الحبايب ياحبيبة، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا رب يخليكي يا أمي..." الأغنية من أداء الفنانة فايزة أحمد.







وقد غناها القيصر كاظم الساهر بإحساسه المرهف وصوته المميز.







يا أمي يا أم الوفا... يا طيب من الجنة يا خيمة من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا... تعدّ من أشهر الأغاني العراقية الموجهة للأم، للفنان سعدون جابر من كلمات الشاعر كريم العراقي.

وثمة أغنية غنتها الأم لابنها، وهي عبارة عن تنويمة للطفل اسمها "دللول" بصوت الفنانة وحيدة خليل، هي ليست موجهة للأم، بل ميزتها في أن الأم غنتها لطفلها بإحساس مرهف. تقول كلمات الأغنية: "دللول يالولد يا بني دللول.. يمه عدوك عليل وساكن الجول.. يمه ھب الھوى وإصطكت الباب.. ترى حسبالي يا يمه خشت أحباب".







أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد... وتكمل الأغنية وتقول: " لا تزل يداك أرجوحتي و لا أزل ولد"... هي احدى أشهر الأغاني الخاصة بعيد الأم والتي تؤديها السيدة فيروز. الأغنية من كلمات الشاعر اللبناني سعيد عقل، ومن ألحان الأخوين رحباني.







أحن الى خبز أمي وقهوةِ أمي ولمسةِ أمي ... بهذه العبارات البسيطة عبّر الشاعر الراحل محمود درويش عن مشاعره عندما كان في السجن، ولم يدرك آنذاك أنها ستصبح من أشهر الأغاني الخاصة بعيد لأم. وغناها لاحقا الفنان مارسيل خليفة.







"صباح الخير يا مولاتي" من أداء الفنانة الراحلة سعاد حسني. هذه الأغنية يعتبرها المصريون من أشهر الأنشودات الخاصة بهذه المناسبة.







ثمة أوبريت خاص بالأم، تحت عنوان "أمي ثم أمي"، من اعداد الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، والفنان حميد الشاعري. وشارك فيه مجموعة من الفنانين المصريين واللبنانيين، مثل يارا ورامي عياش وهيثم شاكر وجنات وتامر حسني. وقد حصد الأوبريت نجاحاً كبيراً.