تعرف الى أجمل المباني حول العالم... للدول العربية حصة منها!

واختارت الصحيفة هذه المباني اعتماد على "النسبة الذهبية"، وهي نسبة رياضية توجد بشكل كبير في الطبيعة، وعند استخدامها في التصميم المعماري فإنها تعزز التراكيب العضوية والطبيعية التي تحقق الناحية الجمالية في التصميم.وبحسب تقرير الصحيفة، حلت كاتدرائية "القديس باسيل" في موسكو في المرتبة الخامسة بنسبة (69.10%).كما حصل قصر الكرملين على نسبة (41.38%)، ليحل في المرتبة الـ 34 في ترتيب الصحيفة.وجاء في مقدمة الترتيب كاتدرائية سانت بول في إنجلترا، يليها فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر في إنجلترا.وعن الدول العربية، كانت مصر في المقدمة حيث حل الهرم الأكبر في الجيزة في المركز 19 بنسبة (52.35%)، يليه معبد الأقصر في المرتبة 23 بنسبة (49.14%).وحل الأردن بمدينته الأثرية "البتراء" في المرتبة 14 بنسبة (57.12%).وكانت الإمارات آخر الدول العربية التي جاءت في القائمة، حيث حل فندق برج العرب في المرتبة 47 بنسبة (33.98%).