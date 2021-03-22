"جينيفر لوبيز الغلابة" تخطف الأنظار بأحدث صورة لها

إلى ذلك، ظهرت الفنانة المصرية التي يبلغ عمرها 64 عاما، بشعر أشقر بدرجات الرمادي، وقد سرحته بشكل منسدل على الأكتاف، وبملامح وجه أصغر، مما دفع المتابعين للتساؤل عما إذا كانت خضعت لإجراءات جراحية تجميلية، أم أنها لجأت إلى استخدام بعض الفلاتر التجميلية لإضفاء بعض التعديلات على شكلها الخارجي.بحسب وسائل إعلام مصرية، فإن عفاف رشاد حسمت الجدل بتأكيدها أنها لم تكن تعلم بأن هذه الصورة ستتسبب بكل هذه الجلبة، وإلا ما كانت قد نشرتها من الأساس.