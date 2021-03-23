بريانكا شوبرا تثير ضجة بالحديث عن الإسلام

Dear @priyankachopra

How is singing in a mosque makes one aware of Islam? Do many years in India didn't let you know about muslims around you? By this logic- my dad argues cases in court so I am aware of the law. #PriyankaChopra #Oprah 😂 pic.twitter.com/gDbVG5aZT1 — Chayan Sarkar (@chayansarkar87) March 20, 2021

"My dad used to sing in a Mosque, I was aware of Islam"-Priyanka Chopra rjsjdjsjesiwj pic.twitter.com/ZtePuBw5Ly — . (@BIHTWA) March 20, 2021

I saw the movie "Judaai".

I am aware of Judaism. #PriyankaChopra https://t.co/fJ0f3XeMmB — Amit Shirodkar (@amit_shirodkar) March 21, 2021

وأظهر مقطع ترويجي من المقابلة شوبرا وهي تتحدث مع أوبرا عن نشاتها الدينية، كما ذكرت أنها كانت "على دراية بالإسلام"، وأشارت إلى أن والدها الراحل الدكتور أشوك تشوبرا اعتاد "الغناء في مسجد"، بحسب تعبيرها.وقالت: "نشأت في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد، كنت على دراية بالإسلام، نشأت في أسرة هندوسية، كنت على علم بذلك، إن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها حقا".وأثار تصريح بريانكا شوبرا بشأن "الغناء في المسجد" سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكروا غناء الناس داخل المساجد، وانتقدوا الطريقة التي تحدثت بها بريانكا عن كونها "مدركة للإسلام"، وسألها الكثيرون عن أي مسجد تتحدث، في حين سخر آخرون من تصريح بريانكا وقالوا إنهم للأسف ما زالوا غير مدركين للإسلام لأن والدهم لم يغن في مسجد أبدا.