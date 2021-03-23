Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مجلس الوزراء يصوت على صرف "جزء" من رواتب عقود الكهرباء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: تصريحات جريئة من طليقة وائل كفوري... وهجوم قاسٍ بسبب ظهورها الاعلامي!

فن وثقافة

2021-03-23 | 06:59
بالفيديو: تصريحات جريئة من طليقة وائل كفوري... وهجوم قاسٍ بسبب ظهورها الاعلامي!
المصدر:
نواعم
632 مشاهدة

تعرضت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، لهجوم كبير من جمهوره بسبب ظهورها في مقابلة عبر قناة "الجديد" اللبنانية، وفق ما أفاد موقع "نواعم".

وكانت أنجيلا بشارة، قد نشرت عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، وكتبت "أنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري للمرة الأولى مع على ياسين عبر يوتيوب الجديد فن".

وفور الإعلان عن مقابلتها هذه انتقد البعض هذا التصرف، واتهموها بأنها تحبّ الشهرة، وتسعى إلى لفت الأنظار بعد الانفصال.

ولكن أنجيلا بشارة، لم تقف صامتة أمام تعليقات الانتقاد فردت: "انتوا إذا مضبوط فانز مفروض تشبهوه.. بدل ما تتنمروا.. عيب".

وتحدثت بشارة لأول مرة عن حياتها الخاصة وعلاقتها بطليقها خلال اللقاء. وقالت أنها لا تنزعج أبدا لإلصاق صفة "طليقة وائل كفوري" باسمها، لأن هذه هي الحقيقة، لكن هذا لا يلغي شخصيتها وتواجدها في الحياة، وفق ما أفاد موقع "الجرس".

سألها المذيع عن فكرة المساكنة قبل الزواج، وقالت إنها تؤيدها شرط أن تكون بين فترة الخطوبة والزواج، معلنة أنها عاشت هذه المرحلة لمدة سنة قبل زواجها من كفوري.

كما رحبت أيضاً بفكرة الانجاب من دون زواج، وقالت إنها مع هذه الفكرة، رغم أن مجتمعنا الشرقي لا يسمح بذلك.

أما عن حياتها مع وائل فقالت: "كتير صعب العيش مع شخص مشهور، وما من حب من دون غيرة، لذلك كنا كلينا نغار على بعضنا البعض. الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة، والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما ولكن عندما يلغي واحد منهما الطرف الثاني عندها يبطل الزواج والشراكة".
 
واعتبرت أنها تستمد قوتها من ابنتيها ميشال وميلانا، وهما محور حياتها، وهي تضحي كل ثانية لأجلهما، وستبقى تقدم التضحيات إكراما لهما، موضحة إنها تنسى تعبها في كل مرة تسمع منهما: “أنت أفضل أم في هذه الحياة".

واعتبرت أن المحاكم ظالمة عندما لا تنطق بالحق، وتحرم أم من أولادها، وهذا هو حال عدد من الأمهات في مجتمعنا الذكوري، مؤكدة أنه لا بد أن يعيش الولد في حضن والدته معلقة بالقول: "نقطة على السطر".

وعن حياتها الخاصة قالت: "أنا تعرضت للإلغاء، وهذا الأمر بات من الماضي وأنا مستعدة لأعيش مرحلة جديدة من حياتي، بخاصة أن أولاد الحرام وهم كثر، كانوا يعتبرون عقبة أمام العديد من التسويات في الماضي".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:47 | 2021-03-23 11:47
11:44 | 2021-03-23 11:44
11:34 | 2021-03-23 11:34
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
البنك المركزي يُضيف خاصية جديدة للأوراق النقدية العراقية
28.49%
03:12 | 2021-03-22
البنك المركزي يُضيف خاصية جديدة للأوراق النقدية العراقية
03:12 | 2021-03-22
التربية تحدد شرطين لإعادة دوام المدارس في الكورس الثاني
23.32%
12:31 | 2021-03-21
التربية تحدد شرطين لإعادة دوام المدارس في الكورس الثاني
12:31 | 2021-03-21
المالية النيابية : البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر صرف الدولار
13.58%
01:32 | 2021-03-22
المالية النيابية : البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر صرف الدولار
01:32 | 2021-03-22
بالصورة والفيديو: انفجار دراجة نارية في بغداد
Play
12.75%
04:27 | 2021-03-23
بالصورة والفيديو: انفجار دراجة نارية في بغداد
04:27 | 2021-03-23
تفاصيل جديدة ومثيرة حول تفجير شرقي بغداد (صورة)
11.52%
08:31 | 2021-03-23
تفاصيل جديدة ومثيرة حول تفجير شرقي بغداد (صورة)
08:31 | 2021-03-23
المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر اذار
10.34%
07:18 | 2021-03-22
المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر اذار
07:18 | 2021-03-22
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.