بالفيديو: انهيار معجبة عند رؤيتها محمد رمضان.. ورد فعل غير متوقع منه

وأثناء تواجد رمضان في الإسكندرية تجمع حوله العشرات من جمهوره، بينما ظهرت فتاة تبكي بشدة بعدما رأت رمضان، فما كان من الأخير إلا أن ذهب إليها، وقبل رأسها ويدها مطالبها بالهدوء.وفي المقطع المصور الذي وضعه رمضان على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، يظهر محمد رمضان وسط حشد من المواطنين والعاملين معه في مسلسل "موسى"، المتوقع عرضه في رمضان المقبل.من بين الحضور تظهر فتاة تبكي وهي تقول لرمضان: "أنا بحبك قوي"، فيرد عليها بتقبيل يدها ورأسها.وعلق محمد رمضان على الفيديو "إسكندرية دلوقتي أثناء تصوير مسلسل رمضان ٢٠٢١ موسى".وفي مقطع آخر، نشره أيضا على "إنستغرام" يظهر مجموعة من المواطنين في الإسكندرية أيضا يرحبون بمحمد رمضان، وعلق رمضان على الفيديو الثاني، وكتب عليه: "جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة القباري الاسكندرية شكراً على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى".وجاءت التعليقات على المقطعين متبايبة فبينما قال البعض منهم إن هذه المشاهد تعبير حقيقي على جماهيرية محمد رمضان، رأى البعض الآخر أن هناك "مبالغة" من جانب بعض الجمهور في التعامل مع رمضان.ومسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة "سينرجي".