بالصورة: كاظم الساهر ينتزع لقب "نمبر وان" من محمد رمضان!

انتزع النجم العراقي ، كاظم الساهر، لقب "نمبر وان" من المصري محمد رمضان بعد وصوله المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأول مرة.





ووضع "فيسبوك" ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية "المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية".