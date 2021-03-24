صورة تكشف الوضع الصحي لأصالة… وما سبب دخولها المستشفى؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية خبرا مفاده ان الفنانة اصالة نصري في المستشفى، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وضعها الصحّي.

وفي التفاصيل، تبيّن أن الخبر عن دخول اصالة الى المستشفى صحيح. ومصدر المعلومات المتداولة هو تعليق نشرته أصالة قبل يومين على حسابها الرسمي في إنستغرام كشفت فيه بانها كانت في المستشفى بسبب أوجاع الرأس المؤلمة، وطمأنت المتابعين بأنها اصبحت بخير.

وعلق على صورة نشرتها على انستغرام بالقول: " تفسيراً لفستاني اللي لابسته من مبارح بسبب وجودي بالمستشفى بسبب وجع دمّه تقيل براسي وطلعت اليوم لأحتفلّ بأمّي وصرت كتير أحسن ووقّف يوجعني راسي".