نادين نسيب نجيم​ تكشف عن شرطها للتمثيل مع هيفاء وهبي

أكّدت الممثلة نادين نجيم أنه، ورغم طلاقها من زوجها هادي الأسمر، إلا أن حياتها مع طفليها هافين وجوفاني لم تتغير بعد انفصالها عن والدهما، وكل ما في الأمر أن كلّاً منهما أصبح في بيت منفصل وله حياته الخاصة.





كذلك، لفتت نجيم الى أن المنتج صادق الصباح، صاحب شركة "الصبّاح أخوان"، وعدها بأن يتبنّى موهبتها التمثيلية في بداية مشوارها وأنه وفى بوعده لها. وكشفت للمرة الأولى، اثناء حلولها ضيفة على برنامج "Carpool Kareoke بالعربي"، أنها لا تمانع العمل التمثيلي المشترك مع النجمة هيفاء وهبي بشرط أن تكون هناك قصة جيدة تجمعهما. ورأت أن لهيفا روحها وأسلوبها الخاص الذي يليق بها هي فقط.كذلك، لفتت نجيم الى أن المنتج صادق الصباح، صاحب شركة "الصبّاح أخوان"، وعدها بأن يتبنّى موهبتها التمثيلية في بداية مشوارها وأنه وفى بوعده لها.