دينا الشربيني طلبت الصلح من عمرو دياب لكنّه رفض

وهذه المرة ونقلًا عن موقع "صدى البلد" الذي أكد وجود هناك محاولات للصلح بين الثنائي، هذا بعد حوالي سته أشهر من انفصالهما.ونقل الموقع أنه بالفعل كان هناك محاولات للصلح حيث حرصت دينا أثناء تواجدها في دبي يوم رأس السنة إلى محاولة صلح الهضبة ولكنه رفض.واستمرت المحاولات من بعض الأصدقاء وظلت التكهنات من الجمهور خاصة مع ارسال عمرو دياب عطره الجديد لأصدقاء يعملون مع دينا الشربيني في مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان، من بينهم مخرج العمل ومدير التصوير ومؤلف العمل ما جعل الأصدقاء يفكرون في إمكانية الصلح بينهم ولكن باءت أيضًا بالفشل.