بالصورة: "مهووسة كاظم الساهر" نادمة وتعتذر للقيصر بهذه الطريقة

بعد الضجة التي أثارتها "مهووسة كاظم الساهر" على المسرح في العام 2019، ها هي تعرب عن ندمها للموقف الصعب الذي وضعت فيه الفنان العراقي الكبير أمام الجماهير.

وكانت المعجبة قد اقتحمت المسرح أثناء غناء القيصر في اسطنبول، وركضت على الاخير من الجهة الخلفية فأخافته في موقف عرّضها للانتقادات.

وقد أطلق عليها الجماهير لقب "مهووسة كاظم الساهر". وبعد مرور عامين على هذا الحدث، ها هي تنشر اليوم رسالة تعتذر فيها على هذا التصرف.

وكتبت على موقع فيسبوك: "قبل فترة، عرّضت القيصر لهذا الموقف وندمانة على تصرّفي وأريد أن اعتذر منه".



وأضافت "قبل لا تلوموني، انتو ما تعرفون موقفي بوقتها وشلون انت تحب مطربك المفضل وتجي تشوفه وما تقدر تقربله بسبب الحماية المشددة. الموقف صار بثواني وبدون تفكير، استغليت التفاتة الحماية وصعدت، ولمن صعدت شفت القيصر قدامي والحماية وراية وما عرفت اتصرف".