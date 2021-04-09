"ملكة جمال العرب".. معلومات عن سمارة يحيى زوجة حارس الزمالك محمد أبو جبل

وأقام أبو جبل حفل زفافه وسط أجواء عائلية، وحضور زميله عبدالله جمعة من الفريق الأول للزمالك.



وعقد أبو جبل قرانه قبل يومين من مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي التي ستقام السبت المقبل، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سمارة يحيى، التي تبلغ من العمر 29 عاما، تنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر، حاصلة على شهادة الليسانس في التسويق ونظمت دراسات في إنجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.توجت سمارة يحيى بلقب ملكة جمال الجزائر عام 2018، ثم ملكة جمال العرب في 2019.وفي الأول من مارس عام 2020 تم الإعلان رسميا عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019 من أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى فريال حمامة.وأشار المتحدث الرسمي باسم المسابقة، في تصريحات لجريدة ”النهار“ الجزائرية، إلى أنه تم سحب اللقب من سمارة؛ بسبب ”إخلالها بالعقد المبرم بينهما".وأوضح أنه خلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف "الأميرة سمارة"، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليس تجاريا، بل هو خيري.