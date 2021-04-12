بالفيديو والصورة: فيفي عبدو في المستشفى وتطلب من جمهورها الدعاء لها!

أطلت الفنانة المصرية فيفي عبدو من داخل المستشفى، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام. هنأت الفنانة المصريّة فيفي عبده متابعيها عبر تطبيق انستغرام باقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ولكنّها أطلّت على محبّيها من المستشفى فما السبب؟





هنأت المتابعين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وطلبت منهم الدعاء لها.

وفي التفاصيل، صورت الفيديو قبل دخولها الى غرفة العمليات، وعزت ذلك لتداعيات الحقنة الخاطئة الّتي تلقّتها.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة تخطت الـ 700 ألف، وانهالت التعليقات متمنين لها الشفاء العاجل والسلامة.

وفي وقت لاحق، نشرت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، صورة لوالدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما.. من فضلكم ادعو لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب".