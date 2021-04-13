وقفة تأبينية على أرواح الفنانين الراحلين منذ مطلع العام 2020

وقال نقيب الفنانين جبار جودي العبودي، في تصريحات تابعتها السومرية نيوز إن "النقابة نظمت وقفة استذكارية تأبينية، أوقدت من خلالها الشموع لاستذكار الفنانين الراحلين"، مبيناً أن "شاطئ دجلة من جهة مبنى النقابة، اكتظ بحشد من الفنانين الحاضرين".من جانبها أكدت نائبة النقيب آسيا كمال، أن "الموت حق على الجميع، وتاريخ الثقافة العراقية والعربية لن ينسى المبدعين مهما طال الزمن، مشيرة الى أن "تنظيم الوقفة المضاءة بالشموع على شاطئ دجلة الخير، هي امتداد في آفاق الزمان الآتي الذي يؤكد حضور الراحلين بأعمالهم ومآثرهم الجمالية".