بعد غياب دام 19 عاما... شريهان تنشر رسالة مؤثرة قبل ظهورها على الشاشة في رمضان

هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم ؟ — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً و دون ترتيب ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة... — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني و إنحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد.مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!! ولو عليا..كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية.. — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

و في هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً. حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني ... — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. #حبكم حياة — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

وبدأت شريهان رسالتها إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي متسائلة: "هو العمر به كم ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟" ثم تابعت: "أنا أعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر/ أيلول 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".وأضافت: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني وانحناءة شكر لكم جميعا، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفة كيف أستطيع قولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت أرغب في أن أدخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".وواصلت الفنانة الاستعراضية الشهيرة: "وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة أقول لكم أنا متشكرة أكتر من جدا. حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني ... شكرا و100 مليون إنحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بداية من أصغر مولود ومواطن مصري وصولا لآخر إنسان في العالم".واختتمت شريهان رسالتها لجمهورها: "شكرا.. شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. حبكم حياة".وكشفت تقارير، الأحد، أن شريهان تلقت أجرا قدره مليوني دولار نظير مشاركتها بإعلان شركة الاتصالات المصرية لشهر رمضان، كما كشفت عن وضعها شروط خاصة نظير تصويره.ومن مفاجآت إعلان شريهان لشهر رمضان أداؤها لأغنية بصوتها، فضلا عن أنه سيتم عرضه في صورة استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة المصرية في ثمانينيات القرن الماضي، بينما تم الاستعانة بإحدى الفرق الأوروبية، التي قدمت استعراضات مسرحية شريهان "كوكو شانيل" التي لم تعرض بعد.وكانت آخر فوازير رمضان قدمتها شريهان في عام 1993 باسم "حاجات ومحتاجات"، بينما كان آخر ظهور فني لها على شاشة السينما من خلال فيلم "العشق والدم" من إنتاج 2002، وشاركها بطولته الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي.