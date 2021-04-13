"ذا روك" الى الرئاسة الأميركية... بشرط واحد!

قال نجم أفلام الحركة الأمريكي، دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، امس الاثنين، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في حالة واحدة.





وأضاف جونسون (48 عاما)، وهو أحد أكثر الممثلين شعبية وأعلاهم أجرا في الولايات المتحدة، في مقابلة بُثت يوم امس الاثنين ونقلتها وكالة "رويترز": "لدي أمل بتوحيد هذا البلد، وأشعر أيضا أنه إذا كان هذا ما يريده الناس، فسوف أفعله".