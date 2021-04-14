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بالفيديو: لحظة انهيار هيفاء وهبي بعد تورطها في جريمة قتل

فن وثقافة

2021-04-14 | 09:35
بالفيديو: لحظة انهيار هيفاء وهبي بعد تورطها في جريمة قتل
المصدر:
sputniknews
1,818 مشاهدة

دخلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في نوبة من البكاء والصراخ الهستيري، بعد اعتقادها أنها تسببت في مصرع زميلها الفنان المصري كريم فهمي، وإصابة الفنان محمد الشرنوبي.

ولكن اتضح بعد ذلك أن "الموقف كله مجرد مقلب ضمن مقالب برنامج "خمس نجوم" الذي يعرض موسمه الأول على فضائية MBC في رمضان 2021".

هيفاء وهبي، ضحية الحلقة الثانية من مقلب برنامج "خمس نجوم" المذاع على قناة "mbc مصر" وتم استدراجها بزعم تصوير إعلان للسيارات، ودخلت سباقًا مع كل من الفنان كريم فهمي ومحمد الشرنوبي، وادعى الآخر وقوع حادث خطير لهما وخرج كريم فهمي من السيارة والنيران مشتعلة فيه، وقام فريق الإنقاذ بإطفائه وانهارت وقتها هيفاء وهبي وسقطت على الأرض.



وحاولت الفنانة غادة عادل، الضغط على هيفاء واتهامها بأنها السبب في وفاة كريم فهمي، وسؤالها عن محامٍ جيد للدفاع عنها بعد توجيه تمة القتل إليها، و قامت هيفاء وهبي بالاعتداء على صاحب شركة الإعلان المزعوم والذي استفزها بقوله إن كريم فهمي مات.

وبعد اكتشاف المقلب ومعرفة أن الفنان كريم فهمي لا زال على قيد الحياة، انهارت وبكت الفنانة هيفاء وهبي غير مصدقة ما حدث، قائلة: "أنا مكنتش مصدقة اللي بيحصل، وبعدها انتقمت من فريق البرنامج وقامت باستخدام خرطوم مياه المطافي وتوجيهه عليهم لتثأر لنفسها.

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