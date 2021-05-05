بالفيديو والصور: نادين نجيم تخطف الأنظار وتبهر المشاهدين بإحساسها وحرفيتها!

تتشارك الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبس مع الممثلة نادين نجيم وعدد من نجوم الدراما العربية في مسلسل 2020، الذي يكسر الارقام القياسية ويحقق نسبة مشاهدات عالية، وهو الذي يجمع بين مهارات تمثيلية مبدعة ومحترفة بالاضافة الى قصة سيناريو محبكة واخراج محترف. وأشادت الممثلة كارمن لبس بزميلتها الممثلة نادين نسيب نجيم بالنجاح والأداء الرائع لها في المسلسل.
وفي تغريدة لها عبر "تويتر" أثنت كارمن على أداء نادين بالقول: "واو نادين مشهدك اليوم انتي وضايعة اذا بتبعتي المعلومة أو لأ أكتر من رائع فظيع إحساسك شو قوي وشو وصلني كمشاهدة وشو اتعاطفت معك " .
بدورها ردّت نادين على كارمن قائلة: "حبيبتي كارمن بس قولتك رسمية شو رح تعمل فيي " .
وانهالت التعليقات على أداء كل من لبس ونجيم، حيث أثنى الجمهور على أداء الممثلتين الرائع.
يعرض مسلسل 2020 يوميا على شاشة السومرية، 8:30 مساء، طيلة الشهر الفضيل.