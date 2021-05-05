بالفيديو: أحلام منهارة وفي حالة تأثر شديد... والسبب؟

عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن تأثرها الشديد بأحداث مسلسل "عشرين عشرين" الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وآخرين.





وظهر هذا من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في "سناب شات"، وأشارت إلى أنها تعيش حالة انهيار عصبي وقالت: "خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار".



وتبين أنها تشاهد الحلقة 22 من المسلسل وتحديداً مشهداً لنادين علماً أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية.

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