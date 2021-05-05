تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم و وزوجته دلال عبد العزيز

وأكد حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن دلال عبدالعزيز ما زالت في المستشفى تتلقى العلاج وتشهد الحالة تأرجحا بين الاستقرار وعدمه، مشيراً إلى الفنان سمير غانم، وضعه يشهد خللا ولم تتم السيطرة عليه بعد.من جهتها، نشرت الفنانة، إيمي سمير غانم، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، دعاء لوالديها، تفاعل معه عدد كبير من المتابعين والفنانين، الذي تمنوا الشفاء للنجمين، ورددوا الدعاء والتأمين عليه.ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، يوم الجمعة الماضي، إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عن مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، قولها إن الفنانة تعاني من صعوبة إلى حد ما في التنفس وتخضع حاليا لجلسات أكسجين لتنظيم عملية التنفس.وذكرت البوابة أن الفنان سمير غانم نقل أيضا إلى المستشفى، لتلقي بروتوكول العلاج من كورونا مع توفير الرعاية اللازمة له ولزوجته.