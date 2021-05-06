رسالة من السفير التونسي الى نادين نجيم... ماذا جاء فيها؟

وجّه سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام رسالة الى فريق عمل مسلسل "2020" الرمضاني مهنّئاً جميع القيمين على العمل.

وكتب السفير التونسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عشرين عشرين، 20 على 20! إمتاع وإبداع على جميع المستويات، برافو لكل الفريق".



وردّت نجيم على تغريدة السفير بالقول: "شكراً إلك سعادة السفير".

بدوره، ردّ السفير التونسي على نجيم مبدياً إعجابه الشديد بأدائها التمثيلي في العمل، فقال: "حضور استثنائي وأداء جد راقٍ، تمنياتي لك بمزيد التألق والنجاح. دمتِ مبدعة".

يذكر أن مسلسل 2020 يجمع نخبة من ألمع النجوم العرب ويعرض طيلة الشهر الفضيل على شاشة السومرية، 8:30 مساء.