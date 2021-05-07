بالفيديو: كرار يحول تكتكه الى مكتبة متنقلة للحث على القراءة

نعلم أن القراءة فعل خشوع، ما يفعله كرار في هذا التكتك الذي يراه كثيرون مصدر ازعاج في الشارع ربما يحمل رسالة تشير في طياتها الى دعوة دعونا نقرأ فهذه هي التسلية التي لن تتسبب بأي ضرر للعالم.الكتب هي السّفن التي تمر عبر بحار الوقت العظمى، هذه السّفن ينقلها كرار في تكتكه الصغير يرتبها على شكل مكتبة متنقلة تذهب بعقل ومشاعر من يركب معه خارج حدود المكان والزمان و ويتجاوز بهم صعاب طريق من حر وزحامات عادة ما تكون مرهقة.القراءة أمة والأمة هرم قاعدته القراءة، وحين تعزف أمة عن القراءة تكسد فيها سوق الأفكار وتضمر الثقافة، وهذا ما يخشى كرار ان يصل له المجتمع.