بالصورة: نجم مسلسل رمضاني يحصل على الإقامة الذهبيّة من الإمارات

توجه الممثل السوري قصي خولي بالشكر الى حاكم دبي، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وفي التفاصيل، شكر خولي حاكم دبي لمنحه الاقامة الذهبية من دولة الامارات العربية المتحدة. وعلق بالقول: "‏الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه على منحي الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة."

وأضاف: "أفخر وأعتز بوجودي في هذا البلد العزيز ومع اهله الكرام."

يذكر أن قصي خولي يؤدي دور البطولة في مسلسل 2020 الرمضاني، الى جانب الممثلة نادين نجيم ونخبة من ألمع النجوم العرب.

يعرض مسلسل 2020 على شاشة السومرية، بتمام الساعة 8:30 مساء، طيلة الشهر الفضيل.