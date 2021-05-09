فنانة مصرية مشهورة تغادر المستشفى بعد التعافي من كورونا

غادرت الفنانة المصرية وفاء مكي، مستشفى الهرم لعزل المصابين بكورونا خلال الساعات الماضية، وذلك عقب التأكد من شفائها التام من كورونا الذي أصيبت به قبل نحو 20 يوما.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان "وفاء مكي أجرت خلال الساعات الماضية فحوصات طبية أثبتت سلبية العينة الخاصة بكورونا وأعلن تعافيها تماما". واضافت أن "مكي غادرت المستشفى بعد انتهاء البروتوكول العلاجي وعودة نسبة الأكسجين في الدم لحالتها الطبيعية"، مبينة أنها "ستقضي فترة نقاهة في منزلها ستلتزم خلالها ببعض العلاجات للتعافي تماما وعدم التعرض لمضاعفات يسببها كورونا للمتعافين". وكانت وفاء مكي قد نقلت إلى مستشفى الهرم، جراء إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا. جاء ذلك بعدما استغاثت بمسؤولي وزارة الصحة من أجل توفير سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

