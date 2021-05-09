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عادل إمام يكشف عن رأيه بأحد مسلسلات رمضان

فن وثقافة

2021-05-09 | 07:18
عادل إمام يكشف عن رأيه بأحد مسلسلات رمضان
8,720 مشاهدة

يحرص الفنان المصري، عادل إمام، على متابعة أحد المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان 2021، بعد أن حاز إعجابه.

وأعرب عادل إمام عن إعجابه بمسلسل "النمر"، الذي يلعب بطولته نجله الأصغر، محمد إمام، إلى جانب هنا الزاهد ومحمد رياض ونيرمين الفقي، وهو من إخراج شيرين عادل.
 
جاء ذلك على لسان محمد رياض لموقع "مصراوي"، إذ أكد أن عادل إمام سعيد جدا بالمسلسل وبأداء أبطاله وبتوليفة العمل ككل.
وقال مرياض: "كل ردود فعل عادل إمام هائلة للممثلين بالعمل، وحلوة جدا، وكل الناس مبسوطة وفرحانين من رد فعله على العمل، والحمد لله كل الأمور تجاه المسلسل كانت إيجابية".
 
وكان محمد إمام أعلن مؤخرا عن تصدر مسلسله "النمر" الترند على موقع "غوغل"، متفوقا على مسلسل "نسل الأغراب"، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة الذي جاء في المركز الثاني.
 
يشار إلى أن تقارير مصرية ذكرت أن محمد عادل إمام تبوأ منصب الممثل الأعلى أجرا بين الفنانيين المشاركين في الأعمال الفنية المنتظرعرضها خلال شهر رمضان 2021.
ولفتت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن أجر محمد عادل إمام، في الشركة المنتجة، وصل إلى 40 مليون جنيه هذا الموسم، مشيرة إلى أنه أصبح الأعلى في شهر رمضان المقبل.
 
وكان آخر عمل فني لعادل إمام هو مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في رمصان 2020.

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