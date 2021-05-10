نجم بريطاني يعلن تضامنه مع الفلسطينيين ويهاجم بايدن

أعلن نجم بريطاني، دعمه بشكل صريح وعلني للفلسطينيين بعد الأحداث التي شهدتها مدينة القدس.



وشارك المغني البريطاني الشهير، روجر ووترز، أحد أعضاء فرقة "بينك فلويد" مقطع فيديو على حسابة الرسمي في "تويتر" أكد فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني.



وقال ووترز في تغريدته: "بايدن يدعم إسرائيل في أي شيء... ويستمر بدعمها حتى عندما تخرج الناس من منازلهم".





وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في القدس، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصاعدت يوم السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة ربما كانت ليلة القدر.



ووجه النجم البريطاني سؤالا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: "ماذا لو كنت في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك منذ مئات السنوات، وجاء أحمق من بعيد وقال لك أنا سآخذ منزلك؟ لا يهمني ماذا تفعل، مت! إنه أمر لا يصدق".وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في القدس، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصاعدت يوم السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة ربما كانت ليلة القدر.

A note from Roger.



It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمصادر.