تفاصيل حالة الفنان سمير غانم وطبيعة مرضه

وأشار إلى أن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حالتها مستقرة و"تتلقى العلاج" وفق بروتوكول كورونا.وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية نقلا عن المصدر أن الفنان سمير غانم، تعرض لوعكة صحية بعد إصابته بـ"خلل في وظائف الكلى"، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما تتعافى زوجته حاليا من الإصابة بالفيروس.ونقل سمير غانم (84 عاما)، الخميس، إلى مستشفى بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.كما أصيبت ابنته دنيا سمير غانم، ووالدتها بالفيروس، مع أفراد في طاقم إنتاج مسلسل "عالم موازي"، الذي تلعب دنيا دورا فيه، قبل عدة أيام.