بالفيديو: بين نادين وقصي حب ودموع وحواجز... مشهد مليء بالأحاسيس!

تتسارع أحداث مسلسل 2020 المشوقة، خصوصا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، والجمهور ينتظر الى ما ستؤول اليه الاحداث في نهاية القصة.

ما يميز هذا العمل الرمضاني الضخم عن غيره من الاعمال الدرامية، قصة المسلسل المحبكة والانتاج الضخم الذي يجذب المشاهد منذ بداية الحلقة وحتى آخر مشهد من دون الشعور بالملل. فطريقة تصوير المسلسل واخراجه السينمائي الى جانب الأداء الاحترافي للممثلين يجعلوا المشاهد يخوض في التفاصيل ويشعر بأنه معنيّ بكل ما يجري.

وفي مشهد بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، بدت الأحاسيس جدا واقعية وحقيقية. فبين الدموع والغضب والحب تبدو المشاعر حقيقية وتجعل المشاهد يقتنع بما يشاهده، خصوصا عندما حاول قصي (صافي) الاعتراف بحبه لشخصية سما وحياة بعدما كان الكره سيطر على شخصية النقيب سما. فقد اعترف صافي بحبه لها وظهرت نادين (سما) جدا متأثرة لأنها تعتبر ان هذا الحب مستحيل وتشوبه الحواجز والعوائق والمشاكل، ولن يتطور أبدا.

وأعرب الجمهور عن اعجابهم بأداء الممثلين بشكل محترف ورائع، بالاضافة الى الكاريزما التي يتمتعان بها.

يذكر أن مسلسل 2020 يعرض طيلة الشهر الفضيل على شاشة السومرية، بتمام الساعة 8:30 مساء.