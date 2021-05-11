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هيفاء وهبي: الله يحمي فلسطين واهلها

فن وثقافة

2021-05-11 | 02:37
هيفاء وهبي: الله يحمي فلسطين واهلها
المصدر:
sputniknews
114 مشاهدة

خرجت النجمة اللبنانية والعربية، هيفاء وهبي، عن صمتها وعلّقت لأول مرة على الأحداث التي تشهدها مدينتي القدس وغزة وحالة التوتر الشديد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونشرت النجمة العربية تغريدة مقتضبة على "تويتر" اعتبرها الكثيرون بمثابة "رسالة قوية وقاسية" نظرا للتعابير التي استخدمتها وهبي لتوصيف الحالة.

وقالت وهبي في تغريدتها: "ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها".
 


ويظهر أسفل تغريدة وهبي "هاشتاغات" عبرت من خلالها عن موقفها في دعم "انتفاضة القدس" و "مقاومة غزة"، ودعت فيها أيضا لإنقاذ حي الشيخ نجار.

وحصلت التغريدة على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قصير من نشرها، فيما اعتبرها الكثيرون رسالة "قاسية" ورحبوا من خلال تعليقاتهم بموقف النجمة من الأحداث التي تشهدها القدس.
وتأتي سلسلة التغريدات للنجوم العرب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة "للجريمة الإسرائيلية البشعة" التي أدت إلى مقتل 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إنها "تدين بشدة الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بحق أبناء شعبنا في غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات".

وحملت الرئاسة في بيانها "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس".

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي "بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح".
ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وأعلنت كانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، اليوم الاثنين، عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

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