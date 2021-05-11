زوجة محمد هنيدي تتعرض للسخرية القاسية بسبب هذه الصورة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة التقطت بإحدى المناسبات للفنان المصري محمد هنيدي وزوجته.



و تعرضت زوجته لموجة من التنمر القاسي، حيث أشار المتابعين إلى أنها لا تتمتع بالجمال فيما اعتبر آخرون أنها تبدو أكبر سناً من زوجها، و مما كتب في التعليقات على أحد تلك الحسابات: "مش حلوة" و" مبينة أكبر منو بكتير" و"هنيدي من كتر مهو شكله صغير مراته تحس انها والدته".

ويشار إلى أن الفنان يبلغ الـ56 عاماً، وقد بدأ عمله في مجال التمثيل من خلال أدوار سينمائية صغيرة مثل ذلك الذي أداه في فيلم "إسكندرية ليه"، وبعد هذا اشتهر بأعمال كثيرة أبرزها "إسماعيلية رايح جاي" و"صعيدي في الجامعة الأميركية" و"بخيت وعديلة" و"عنترة ابن ابن ابن شداد" و"عندليب الدقي" ومسلسلات "البخيل وأنا" و"العرضحالجي" و"على الأصل دور".



و شارك هنيدي في أعمال رسوم متحركة منها "تيمون وبومبا" و"عائلة سبمسون" و"الأسد الملك" إلى جانب عدد من الفوازير والسهرات التلفزيونية.