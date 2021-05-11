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بالصورة: في أحدث ظهور لها ميغان ترتدي مجوهرات الأميرة ديانا... ما السّرّ؟

فن وثقافة

2021-05-11 | 10:42
بالصورة: في أحدث ظهور لها ميغان ترتدي مجوهرات الأميرة ديانا... ما السّرّ؟
المصدر:
سبوتنيك
574 مشاهدة

ظهرت ميغان ماركل دوقة ساسكس البريطانية وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات كانت حديث وسائل الإعلام العالمية.

فبحسب "ديلي ميل" البريطانية، سجلت ميغان رسالة مصورة، شاركت بها في حفل موسيقي لبرنامج "فاكس ليف"، الذي تشارك فيه بوصفها رئيسة حملة، موجهة نصائح للنساء ذوات البشرة الملونة.

اللافت أنها ظهرت وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات الذهبية، بما في ذلك ساعة كارتييه للأميرة ديانا بقيمة 17800 جنيه إسترليني، وسوار كارتييه بقيمة 5000 جنيه إسترليني، وسوار بقيمة 2،361 جنيهًا إسترلينيًا، وقلادة بقيمة 102 جنيه إسترليني.
 
 
وقد ارتدت ديانا هذه الساعة الأنيقة في عدد من المناسبات، بما في ذلك زيارة عام 1997 إلى معبد شري سوامينارايان ماندير الهندوسي بلندن والمشاركة في مؤسسة بريتيش لونج في نفس العام.

وتحدثت الصحيفة البريطانية عما ترمز إليه تلك المجوهرات، مؤكدة أنها تحمل قيمة عاطفية ومعنى عميقًا، حيث صنعت إحدى قلاداتها من الذهب القرمزي عيار 14 قيراطًا، والذي يجمع بين رمز الزهرة الأنثوي والقبضة الاحتجاجية، ويكتمل بحجر الجمشت المتلألئ، مما يدل على الوفرة والتنوير.

وكانت ميغان قد سجلت رسالتها المصورة من داخل قصرها في كاليفورنيا، والذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار.

وقد ارتدت ميغان، المعروفة بحبها للملابس ذات المصممين الباهظين والمجوهرات الرمزية، فستانا أحمر بقيمة 1200 جنيه إسترليني من كارولينا هيريرا مزين بزهور الخشخاش.

ويوصف الفستان الذي ارتدته ميغان بأنه قميص حريري منمق مصمم بخصر محكم وتنورة ميدي انسيابية على شكل حرف "إيه".

وخلال الظهور الذي أذاعته بعض محطات التلفزيون الأميركي، قالت ميغان الحامل: "بصفتي رئيس حملة فاكس ليف، أعتقد أنا وزوجي أنه من الأهمية بمكان أن يعطي تعافينا الأولوية لصحة وسلامة ونجاح الجميع، وخاصة النساء اللواتي تأثرن بشكل غير متناسب بهذا الوباء".

جدير بالذكر أن هذا الظهور لميغان يعتبر الأول على التلفزيون الأميركي منذ مقابلة هاري مع أوبرا في آذار الماضي.
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