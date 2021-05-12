نجوم عرب يتضامنون مع فلسطين... وأفيخاي أدرعي يردّ!

تضامن عدد من النجوم العرب مع ما يحصل في فلسطين، خصوصا بعد سقوط الكثير من المصابين والقتلى.

غرّدت الفنانة اللبنانية إليسا تضامناً مع فلسطين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مستخدمةً هاشتاغ "فلسطين قضية إنسانية"، وكتبت: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

الساكت عن الحق شيطان أخرس!!! #فلسطين_قضية_إنسانية — Elissa (@elissakh) May 11, 2021

وكانت اليسا قد غرّدت في وقت سابق، كاتبة: "ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة".

أما الممثلة السورية ديمة قندلفت، فاستعانت بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وكتبت:" أيّها المارون بين الكلمات العابرة كدّسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، و انصرفوا".

أيّها المارون بين الكلمات العابرة

كدّسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، و انصرفوا #محمود_درويش #فلسطين_تنتفض — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) May 11, 2021

وكان للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تغريدة بهذا الخصوص حيث علقت بالقول:" ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها".

واللافت هنا كان ردّ المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة وهبي. فأعاد أدرعي نشر تغريدة وهبي، وعلّق عليها بالقول:"صدقت هيفاء وهبي أن ما يحصل في غزة جريمة، جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس. على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة (هكذا تطلف حماس الصواريخ من بين الناس)".

صدقت #هيفا_وهبي بقولها أن ما يحصل في #غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس. على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة

(هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس) https://t.co/aE5o8jh1nM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

علّقت المغنية الأردنية نداء شرارة على الحدث عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت صورة للقدس وكتبت عليها إحدى آيات سورة التوبة "يريدون أن يطفئوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّه إلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ".



وعادت وكتبت "والله لا أدري إن كانت القدس في القلب، أم القلب في القدس. قبلة على جبين فلسطين، اللهم إني استودعتك القدس احمها واحمِ شعبها من كل ظالم، فلسطين فينا ما حيينا".

وبدوره، نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف صورة للمسجد الأقصى وعلق عليها قائلاً "الله الله يا قدس".