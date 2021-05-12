بالفيديو: مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث بالخطأ... ما الذي جرى؟

تعرض مذيع بريطاني لموقف محرج، بعد إعلانه وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ خلال إحدى الحلقات على الهواء مباشرة.





وأعلن "ألاستير كامبيل" مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، اليوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز".



وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:"تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك المذيع ألاستير الموقف بعد بضع دقائق وقطع الحديث معتذرًا، وقال:"أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع".



هذا وبدأت الملكة إليزابيت الثانية أول مهمة رسمية لها منذ وفاة الأمير فيليب، أمس الثلاثاء، من خلال إلقاء خطاب بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ " مجلس اللوردات"، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة.