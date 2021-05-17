بالفيديو والصور: "ملكة جمال الكون 2021" مكسيكية

فازت المكسيكية أندريا ميسا، بلقب "ملكة جمال الكون 2021"، في المسابقة التي جرت في فلوريدا الأمريكية.

ووسط إجراءات السلامة الخاصة المتبعة والقيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، فازت ملكة جمال المكسيك باللقب.

هذا وشاركت 74 فتاة تراوحت أعمارهنّ بين 18 و28 عاما، من 74 بلدا من كل القارات لنيل تاج الملكة.

¡No cabe la emoción en mí! 🇲🇽❤️ ¡Ganamos! pic.twitter.com/jE3XsgdX9T — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

يذكر بأن اللقب السابق كان بحوزة ملكة جمال أفريقيا، زوسيبيني تونزي.

Lo logramos, gracias por todo su apoyo 🇲🇽❤️🥰 pic.twitter.com/3fXDzQV39o — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

وتعتبر هذه الدورة 69 لمسابقة "ملكة جمال الكون" التّي يتم ينظيمها منذ عام 1952 في الولايات المتّحدة الأمريكية، وكانت قد ألغيت العام الماضي لأول مرة بسبب تفشي الفيروس.