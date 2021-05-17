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أحمد السقا يرد على مها أحمد بعد هجومها العنيف عليه

فن وثقافة

2021-05-17 | 12:08
أحمد السقا يرد على مها أحمد بعد هجومها العنيف عليه
المصدر:
sputniknews
510 مشاهدة

رد الفنان المصري، أحمد السقا، اليوم الاثنين، لأول مرة على الاتهامات التي وجهتها الفنانة، مها أحمد له بالجحود وإنكار العشرة والصداقة الطويلة، بعدما أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السقا في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "العشرة بتحكم الواحد... والعيش والملح عقد... وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة مها".




وكانت مها أحمد اتهمت أحمد السقا دون الإشارة إلى اسمه بشكل مباشر بأنه أسند إليها دور "كومبارس" عندما طلبت منه مساعدتها في العثور على عمل، بعد إنقاص وزنها.

وتعرضت مها أحمد، لهجوم من فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، بسبب منشور على "فيسبوك"، تحدثت خلاله عن نجمين، تقول إن أحدهما خذلها، بينما جعلها الثاني تدخل في حالة نفسية سيئة.

وعلقت فاطمة، على منشور الفنانة مها أحمد، متسائلة عن سبب عدم ذكرها للفنان المصري، الذي وصفته بـ "النذل" رغم أن بينهما "عيش وملح" على حد وصفها، بحسب موقع "مصراوي" المصري.
 
وأكدت فاطمة، أن الفنان الذي أشارت إليه مها أحمد في منشورها بصورة غير مباشرة هو شقيقها الفنان المصري أحمد السقا، مؤكدة أنه كان يدعمها كثيرا.

ولفتت إلى أن الرجل الثاني الذي أشارت له هو الفنان المصري أمير كرارة، الذي تقول إنه يتصف بالرجولة والشهامة، مؤكدة أنه لا يجب عليها تشويه سمعة الآخرين.

ولفت موقع "مصراوي" إلى أنه وعلى الرغم من أن مها أحمد، لم تذكر اسم السقا أو كرارة في منشورها، إلا أن البعض فسر كلماتها بأن المقصود بها النجمان الكبيران أحمد السقا وأمير كرارة.

وتضمن منشور مها أحمد الحديث عن نجمين تقول إنهما اجتمعا في مسلسل واحد، مشيرة إلى أن تمثيلهما كان سيئا جدا.

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