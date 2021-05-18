مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحتفل بميلاد الفنان عادل امام

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، من خلال تغريدة لها عبر موقع ”تويتر“، أن عادل إمام، ما زال يدعم القضايا الإنسانية، إضافة إلى استمراره في مساندة قضايا اللاجئين عبر دول العالم المختلفة.وشارك حساب المفوضية، على ”تويتر“، صورة للزعيم عادل إمام تضمنت قيامه بجولة في أفريقيا، لتوجيه التهنئة له فكتبت: ”لقد عودنا دائما أن يرسم البهجة على وجوه الجميع، وأن يدعم القضايا الإنسانية بكل جُهد وحب.. كان وما زال يُساند قضايا اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل“.وأضافت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: ”نحتفل معكم اليوم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، سفير النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ونتمنى له عاما سعيدا“.وقد اختير عادل إمام، في العام 2000 سفيرا للنوايا الحسنة من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.ويوافق الـ 17 من أيار مايو، عيد ميلاد الفنان عادل إمام، حيث ولد النجم المصري الذي يعد واحدا من أهم الممثلين في الوطن العربي، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث نشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك وزعيم الفن في مصر والوطن العربي.