فنان مصري يعتزل التمثيل ويشبه فن اليوم بـ"فيروس كورونا"

وكشف مجدي الشقيق الأصغر للفنان محمد صبحي، الأسباب التي جعلته يتخذ قرار اعتزال التمثيل، التي كان أبرزها عدم رضاه عن المسلسلات والأفلام التي تعرض على الجمهور، واصفًا الفن في الوقت الحالي بأنه مثل فيروس كورونا.وقال صبحي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ”أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا قدمت فيه أعمالاً محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)“.وأضاف أنه لا يشبه ما يقدم حاليًا من أعمال فنية، كما أنه لا ينتمي إلى أي ”شلة من مخرجين أو منتجين“، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يقدم ”تنازلات“ تقلل منه أو من كرامته وفنه.وتابع ”لا استطيع أن أقدم فنًا رخيصًا والحقائق أمامي، السينما ماتت، والدراما التليفزيونية في انحدار، إلا القليل والنادرة منها، والمسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية“.ووصف الفن الذي يقدم حاليًا في السينما والتلفزيون بـ“فيروس كورونا“، قائلًا ”أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعة نهائيا، الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم“.وشارك مجدي صبحي في أعمال فنية كثيرة خلال مسيرته الفنية، أبرزها مسلسلات ”يوميات ونيس“، ”فارس بلا جواد“، ”أنا وهؤلاء“، وأفلام ”معركة النقيب نادية“، ”بلطية العايمة، ”نساء خلف القضبان“، ومسرحيات ”ماما أمريكا“، ”كارمن“، ”لعبة الست“، وغيرها الكثير من الأعمال.