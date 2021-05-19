أريانا غراندي تدخل القفص الذهبي بزواج "سري"

في حفل صغير احتفلت النجمة آريانا غراندي بحفل زفافها على خطيبها دالتون جوميز وكيل العقارات في لوس أنجلوس في حفل زفاف صغير في منزلها في مونتيسيتو بكاليفورنيا.





ويأتي زواج آريانا غراندي بعد عام من أول ظهور لها مع خطيبها، حيث ظهر الثنائي غراندي وجوميز معا لأول مرة في مايو الماضي من خلال كليب أغنية "Stuck With U"، وهي أغنية ثنائية بين جراندي والمغني الكندي جاستن بيبر.

حضر حفل زفاف نجمة البوب الأمريكية حوالي 20 شخصا فقط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلانها في شهر ديسمبر الماضي عن خطبتها منه بصورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام.



تفاصيل حفل زفاف آريانا غراندي

وعن تفاصيل حفل زفاف آريانا غراندي، فأعلن مصدر مقرب، بحسب ما نشرته شبكة BBC أن الزوجان احتفلا في تجمع صغير وحميمي جمع ما لا يتجاوز 20 شخصاً ، موضحاً أن الغرفة كانت سعيدة للغاية ومليئة بالحب. وأنهما كانا في أقصى درجتات السعادة هم وعائلاتهم.





أما عن خاتم حفل الزفاف، فكانت آريانا غراندي خطفت الأنظار باستعراضها لخاتم حفل خطبتها، والذي حاول فيه خطيبها تحقيق جزء من أحلامها، وأهداها خاتم مميز ليس فقط بسبب ماسته، ولكن دالتون جوميز حقق لها أحد أحلامها، فبالعودة لحساب أريانا غراندي على تطبيق Twitter، ستجدينها نشرت صورة لخاتم مزود بلؤلؤة بيضاء، وعلقت كاتبة: "كان لدى جدتي خاتم مصنوع لي مرفق بللؤلؤ من دبوس ربطة العنق، قالت لي إن جدي أخبرها في المنام أنه سيحميني".







وبحسب تصريح سابق، لشانون ديلاني رون مدير الإتصالات لموقع جيمس ألان فإن الماسة تقدر قيمتها مابين 200 إلى 300 ألف دولار. وهو ما أكده أندرو بروان الرئيس التنفيذي لشركة WP Diamonds، الذي قال إن ثمن الخاتم لا يقل عن ستة أرقام. أما عن خاتم حفل الزفاف، فكانت آريانا غراندي خطفت الأنظار باستعراضها لخاتم حفل خطبتها، والذي حاول فيه خطيبها تحقيق جزء من أحلامها، وأهداها خاتم مميز ليس فقط بسبب ماسته، ولكن دالتون جوميز حقق لها أحد أحلامها، فبالعودة لحساب أريانا غراندي على تطبيق Twitter، ستجدينها نشرت صورة لخاتم مزود بلؤلؤة بيضاء، وعلقت كاتبة: "كان لدى جدتي خاتم مصنوع لي مرفق بللؤلؤ من دبوس ربطة العنق، قالت لي إن جدي أخبرها في المنام أنه سيحميني".وبحسب تصريح سابق، لشانون ديلاني رون مدير الإتصالات لموقع جيمس ألان فإن الماسة تقدر قيمتها مابين 200 إلى 300 ألف دولار. وهو ما أكده أندرو بروان الرئيس التنفيذي لشركة WP Diamonds، الذي قال إن ثمن الخاتم لا يقل عن ستة أرقام.

وكانت المغنية مخطوبة في السابق للممثل الكوميدي الأميركي "بيت ديفيدسون" لكنهما انفصلا قبل عامين.

نجوم العالم يهنئون آريانا غراندي بحفل زفافها

بمجرد الإعلان عن حفل زفافها، انهالت عبارات التهنئة على نجمة البوب الأمريكية آريانا غراندي، إلا أن أكثرها إثارة للجدل كان من الفنانة المصرية سمية الخشاب، والتي كتبت عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التغريدات تهنئة لنجمة البوب كتبت فيها: "مبروك يا حياتي عليكي الزواج"، وهو ما جعل متابعوها يتفاعلون معها بتعليقات ساخرة منها: "ده على أساس إنها تعرفك"، "وهي بتقلك مرسي يختشي".

كما حرص العديد من نجوم العالم على تهنئة نجمة البوب الأمريكية بحفل زفافها، إلى جانب تهنئات محبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها تطبيق تبادل الصور إنستقرام.