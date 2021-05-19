بالصورة: نعومي كامبل تصبح أماّ في عامها الخمسين!

وشاركت كامبل هذا الخبر السار مع متابعينها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لها مع طفلتها، لتنهال عليها التعليقات المهنئة ومتمنين لهما الصحة والسعادة.

وكتبت كامبل: "لقد اختارتني نعمة صغيرة وجميلة لأكون والدتها، لذلك يشرّفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تعبّر عن هذا الرابط القوي الذي أتشاركه اليوم مع ملاكي. لا يوجد أعظم من هذا الحب!".وتفاعل جمهورها ونجوم آخرين مع هذا المنشور، مباركين لها.