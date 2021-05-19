الملكة إليزابيث جدة للمرة الثانية عشرة! (صورة)

ووفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء: "يسعدنا أن نعلن أن العائلة المالكة تتوقع مولودًا هذا الخريف. العائلتان مسرورتان للغاية بالخبر المفرح".وتزوجت الأميرة بياتريس وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة، في تموز/ يوليو 2020، من الأرستقراطي الإيطالي ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي في حفل خاص لم يشهد الفخامة والصخب المصاحبين دوما لحفلات زفاف أفراد العائلة المالكة بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا.